Wegen Glatteisgefahr: Düsseldorfer Schulen und Kindergärten bleiben am Montag geschlossen

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Düsseldorf vor einer Extremwetterlage: „Es besteht Glättegefahr mit Gefährdungspotenzial durch gefrierenden Regen. Die Schulen und Kitas in Düsseldorf bleiben daher am Montag, 19. Dezember, geschlossen. Für eine Notfallbetreuung ist gesorgt. Das teilte die Stadt Düsseldorf am Sonntagabend kurz vor 22 Uhr auf ihrer Homepage und Facebook-Seite mit.