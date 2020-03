Wirtschaft in Düsseldorf : Glasmacherviertel verzögert sich weiter

Düsseldorf Der Investor wird nach einem neuen Zeitplan erst im Mai alle Unterlagen vorlegen. Das alte Industriegelände liegt seit Jahren brach und wurde schon mehrfach weiterverkauft.

Die Pläne für das neue Wohnviertel auf dem alten Glashütten-Areal in Gerresheim kommen weiterhin nur langsam voran. So ist bislang bei der Stadtverwaltung erst ein Gutachten des Investors vollständig zur Prüfung eingegangen, wie Wohnungsdezernent Christian Zaum am Montag im Ausschuss für Wohnungswesen mitteilte. „Auch die Fachplanungen sind noch in der Bearbeitung.“ Im so genannten Glasmacherviertel werden insgesamt rund 1500 bis 1700 Wohnungen entstehen, auch eine Kindertagesstätte ist geplant.