Planung in Düsseldorf : Politik streitet über das Glasmacherviertel

Planung in Düsseldorf

Düsseldorf Die Politik will weitere Verkäufe des Areals in Gerresheim auf jeden Fall verhindern. Uneinig ist man sich aber über die Frage, wie man nun weiter vorgeht – und ob man das laufende Verfahren stoppen sollte.

Der erneute Verkauf von Teilen des Glasmacherviertels in Gerresheim ruft die Politik auf den Plan – und sorgt für Streit. Im Wohnungsausschuss scheiterten FDP und Grüne nun mit einem Antrag, mit dem sie die Verwaltung bitten wollten, der Politik eventuelle Handlungsmöglichkeiten in der Sache aufzuzeigen. Die CDU fand diesen Antrag nicht weitgehend genug und hatte sich in einem Änderungsantrag sogar gewünscht, den Bebauungsplanentwurf für das ganze Areal erneut zu überarbeiten und die Zahl der Wohnungen deutlich zu reduzieren.