Stadtplanung in Düsseldorf : Die Arbeiten beginnen am Glasturm

Der Glasturm soll bereits für das Gastspiel des Cirque du Soleil ab Mitte Dezember illuminiert werden. Foto: Brack Capital

Projektentwickler Ulrich Tappe entwirft Zeitplan für den Start im Glasmacherviertel und verrät Planungsdetails.

Groß war die Aufregung in Gerresheim, als Mitte des Monats bekannt wurde, dass das alte Glashüttengelände zum Großteil abermals verkauft wurde. Für 375 Millionen Euro veräußerte die Adler Real Estate über ihre Tochter Brack Capital 75 Prozent des Entwicklungsgebietes an private Investoren. Nachdem die Nachricht im Wohnungsausschuss bereits hohe Wellen schlug, versuchte Ulrich Tappe, der Projektentwickler vor Ort von der für das Bauvorhaben neu gegründeten Glasmacherviertel GmbH, jetzt in der Bezirksvertretung 7 die Wogen zu glätten – was ihm durchaus gelang.

Zunächst einmal: Man sei nicht untätig gewesen, habe Riesensummen für Planung ausgegeben, noch vor der Sommerpause 2020 sei die Grundlage für den Bebauungsplanentwurf geschaffen – mit den eingearbeiteten Änderungen. Der Glasturm soll freigestellt werden, die Kita in das denkmalgeschützte Kesselhaus wandern, die Lärmschutzwand aus Glas entlang der Bahnstrecke entfällt, das geplante Kopfgebäude am Bahnhof wird reduziert, davor soll Platz für ein Wochenmarkt geschaffen werden. Und: Entgegen der Aussage der Stadt, es würden 1700 Wohnungen geschaffen, geht Tappe eher von 1500 aus. Eine Preissteigerung werde es trotz des Verkaufs nicht geben. Auf dem inzwischen ebenfalls sanierten Gelände, das der Stadt gehört, seien weitere 200 Wohnungen geplant, so Jan Stöfer vom Planungsamt.

Info Investor bezahlt die Infrastruktur Infrastruktur Die innere Infrastruktur des Glasmacherviertels wird auf Kosten des Investors realisiert, das soll auch so im städtebaulichen Vertrag festgehalten werden.



Schule Die Franz-Böhm-Grundschule am Kamper Weg in Vennhausen soll später einmal im Glasmacherviertel eine neue Heimat finden.

Neu: Auf dem Platz im Heyequartier sei ausreichend Platz für Veranstaltungen, versichert Tappe, der auch schon genau weiß, wo er anfangen will: „Wir werden am Glasturm starten, ein Architekt beginnt mit der Planung im Januar. Wir wollen zwei Etagen selbst beziehen, unten kommt Gastronomie rein, vielversprechende Gespräche hat es bereits gegeben.“ Die ersten Wohnungen sollen im Norden des Heyequartiers (zwischen Heye- und Torfbruchstraße) gebaut werden. Insgesamt gelte: Preisgedämpfte und sozial geförderte Wohnungen sowie Eigentumswohnungen sollen in dem 200.000 Quadratmeter großen Areal gut durchmischt werden. Geht es nach Tappe, soll es bei 40 Prozent Anteil an Mietwohnungen, die durch das Handlungskonzept Wohnen ohnehin gesetzt sind, bleiben. „Das ist wichtig für die Stabilität eines Quartiers“, spricht der Planer aus Erfahrung.

Auch für das Kesselhaus hat Tappe bereits konkrete Pläne, die sich an der Zeche Zollverein orientieren sollen. Eine sechsgruppige Kita soll einziehen, das großzügige Foyer werde dann allen Gerresheimern offen stehen. Für einen späteren Zeitpunkt könnte er sich vorstellen, in der Turbinenhalle, das dritte Denkmal auf dem Gelände, einen Saal mit Caterer zu beherbergen. Für den Gewerberiegel, der ebenfalls erst später angepackt werden soll, habe Tappe schon Anfragen aus der Gründerszene. Und: Sogar für den eingelagerten Salinenbrunnen von Max Kratz, den die Grünen gerne im Glasmacherviertel sehen würden, hätte Tappe noch einen Platz frei. „Wir würden ihm notfalls vor dem Wasserturm Asyl gewähren.“