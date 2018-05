Düsseldorf: Glasfaserausbau lässt im Osten auf sich warten

Düsseldorf Morgen tagt die Bezirksvertretung 7 (Gerresheim, Grafenberg, Ludenberg, Hubbelrath, Knittkuhl) ab 17 Uhr im Gerresheimer Rathaus, Neusser Tor 12, Folgende Themen könnten Bürger interessieren. Radverkehr Die Grünen beantragen die Öffnung gleich mehrerer Straßen für den Radverkehr in beiden Fahrtrichtungen. Darunter sind die Dornaper Straße, die Friedingstraße, die Glasbläserstraße, die Hardenbergstraße, die Regenbergastraße, die Schwarzbachstraße und die Sonnbornstraße.

In fast allen Fällen hätte die Verwaltung die Durchführbarkeit überprüft und eine ausreichende Straßenbreite für die Umwidmung festgestellt. Allein bei der Glasbläserstraße habe es Bedenken gegeben, die Grünen fordern aber, die Straße trotzdem aufzunehmen. Verkehrserschließung Mit dem erneuten Eigentümerwechsel drohe auch die Verkehrserschließung des geplanten Glasmacherviertels in ferne Zukunft zu rücken. Die CDU verlangt daher jetzt einen Sachstandsbericht zu Aspekten wie Realisierungszeitraum, Anbindung an die Heyestraße oder auch des verspäteten Baubeginns der Untertunnelung des S-Bahnhofs Gerresheim.