Nach Ärger mit betroffenen Familien Düsseldorf rechtfertigt Schulschließungen im Dezember

Die Entscheidung, an einem späten Sonntagabend wegen möglicherweise glatter Straßen die Schulen – bis auf eine Notbetreuung – montags geschlossen zu halten, hatte kurz vor Weihnachten in vielen Düsseldorfer Familien für Aufregung und Unverständnis gesorgt. Zumal die erwartete Glätte bereits am frühen Morgen wieder verschwunden war. Vor allem die Frage nach der Kinderbetreuung hatte in vielen Familien für Chaos gesorgt. Am Dienstag erreichte das Thema im Schulausschuss des Rates die politische Ebene.