Nachruf in Düsseldorf : Frühere Bezirksvertreterin Gisela Groth ist tot

Gisela Groth, langjähriges SPD-Mitglied in der Bezirksvertretung 1, ist bereits am 20. Mai im Alter von 72 Jahren verstorben. Rund 40 Trauergäste, vor allem SPD-Mitglieder, begleiteten Groth jetzt auf ihrem letzten Weg auf dem Nordfriedhof, ein riesiger Strauß roter Nelken wurde auf ihrem Grab abgelegt.

Gisela Groth kam aus einer Arbeiterfamilie, „und sie hatte ihr Herz immer am linken Fleck“, betont Bezirksbürgermeisterin Marina Spillner in ihrer Trauerrede. Als junge Drogistin trat sie in die Gewerkschaft ein und blieb 50 Jahre Verdi-Mitglied. „Die Verbesserung der Lebensgrundlagen, das Streiten für Arbeitnehmerrechte, das Eintreten für die Gleichberechtigung der Frau und gegen Fremdenhass und Rassismus führten sie vor 45 Jahren in die SPD“, erinnert sich Spillner.