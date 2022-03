Girls Day, Boys Day : Mädchen und Jungen informieren sich über Berufe

Die HHU bietet am Girls Day und Boys Day viele Mitmachangebote in vielen Fächern. Foto: Alexander Schneider / HHU

Düsseldorf Welches Studium passt zu wem? Oder lieber eine Ausbildung? Die Heinrich-Heine-Universität lädt zum Girls-und-Boys-Day ein.

Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) lädt Schüler und Schülerinnen ab der Jahrgangsstufe 8 für den 28. April zum Girls Day und Boys Day ein. Schülerinnen der Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 können mathematisch-naturwissenschaftliche und wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge der HHU kennenlernen. Die Jungen der neunten und zehnten Jahrgangsstufen erhalten ebenfalls Einblicke in Studiengänge, die sie bei ihrer Berufsorientierung nur selten in Betracht ziehen. Die Uni bietet auch viele Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler, die eher einen Ausbildungsberuf erwägen: Berufe wie Elektronikerin, Feinwerkmechanikerin und Glasapparatebauerin werden in Videos explizit vorgestellt.