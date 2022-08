Glasmacherviertel und Co. : Geywitz bezeichnet stockende Bauprojekte als „ärgerlich“

Lichtenbroich Die Bundesbauministerin will ein besseres Vorkaufsrecht für Kommunen umsetzen und zeigt sich offen für Gespräche mit den Städten. Wir haben Klara Geywitz in Lichtenbroich getroffen.

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hat sich bei einem Besuch in Düsseldorf gesprächsbereit gezeigt, um mit Vertretern von Kommunen zu erörtern, wie Städte dem Problem nicht entwickelter Grundstücke besser begegnen können. Vor allem die in starke Turbulenzen geratene Adler-Gruppe steht mit nach wie vor nicht bebauten Arealen wie Glasmacherviertel oder Grand Central den Wohnungsbauzielen der Stadt entgegen.

Geywitz sagte unserer Redaktion am Rande ihres Besuchs des Bauprojekts „Wiesenviertel“ der Düsseldorfer Bau- und Spargenossenschaft in Lichtenbroich: „Es ist in einzelnen Kommunen immer ärgerlich, wenn an zentraler Stelle eine Fläche nicht entwickelt werden kann, weil der Investor kein Potenzial dafür hat, nicht liquide ist oder es juristische Streitigkeiten gibt.“ Konkret zur Adler Group wollte sie sich aber nicht äußern. Dem Ziel, 400.000 Wohnungen pro Jahr in Deutschland zu bauen, stünden diese Brachen aber nicht wirklich im Wege. Eine Studie habe genug Potenzial zur Nachverdichtung oder Bebauung aufgezeigt.