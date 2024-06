Wohnzimmer-Lesung zu gewinnen Zahltag – die Krimi-Cops rechnen ab

Man muss dem kantigen Kommissar mit dem Spitznamen Struller zu Gute halten, dass sein neuester Fall so viele Irrungen und Wirrungen aufbietet wie kaum einer zuvor. Auch das Personal, das die schreibenden Polizisten ihm diesmal zur Seite und in den Weg stellen, ist so reichlich, dass womöglich sogar Netzer selbst ins Grübeln kommen könnte, ob er nicht vielleicht doch in den 1970ern einen Namensvetter in der Landespolitik gehabt hat.