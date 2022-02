Umwelt in Düsseldorf : Öffentliche Gewässerschau an Pillebach und Fliethbach

Düsseldorf Interessierte sind am 2. und 16. März eingeladen, mitzugehen, um mögliche Missstände aufzudecken. Auch Privatgrundstücke sind kein Tabu.

Im Düsseldorfer Osten, am Pillebach und am Fliethbach, finden am Mittwoch, 2. März, und am Mittwoch, 16. März, die nächsten Gewässerschauen des Amtes für Umwelt- und Verbraucherschutz statt. Als „Gewässerschau“ wird die Besichtigung und Begehung eines Gewässers, der Ufer und des für die ökologische Funktion notwendigen Umfeldes durch Fachleute und der Öffentlichkeit bezeichnet.

Die Gewässerschau ist öffentlich, es ist allen Interessierten gestattet, daran teilzunehmen. Am Mittwoch, 2. März, wird zunächst das Gebiet zwischen Ludenberg und der Gerricusstraße besichtigt. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Regenrückhaltebecken In der Flieth in Knittkuhl. Am Mittwoch, 16. März, findet die Begehung dann zwischen der Gerricusstraße und der Mündung in die Nördliche Düssel statt. Treffpunkt ist der Schützenplatz an der Gerricusstraße in Gerresheim, ebenfalls um 9 Uhr.