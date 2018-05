Düsseldorf : Gesundheitsamt rät zu Masern-Impfungen

Düsseldorf Das städtische Gesundheitsamt hat den Düsseldorfern dazu geraten, ihrem Impfschutz gegen Masern überprüfen zu lassen. In diesem Jahr seien in Nordrhein-Westfalen zunehmend Personen daran erkrankt, hieß es. In Düsseldorf selbst sei es gerade nur eine Person, dennoch sei es ratsam, den eigenen Schutz zu prüfen und sich gegebenenfalls impfen zu lassen. Das gelte besonders für Erwachsene, die nach 1970 geboren sind, weil bei ihnen Impflücken bestehen können und eine natürliche Immunität nicht gegeben sei.

Einen umfangreichen Schutz bieten den Angaben zufolge zwei Impfungen gegen Masern in der Kindheit. Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission sollte die erste ab dem vollendeten 11. Lebensmonat erfolgen und die zweite zwischen dem 15. und 23. Lebensmonat. Säuglinge, die schon eine Gemeinschaftseinrichtung besuchen, können früher die Impfungen erhalten. Bei Erwachsenen reicht eine Masernimpfung, meist wird sie in Kombination mit Impfungen gegen Mumps und Röteln verabreicht.

Masern sind eine hochansteckende Viruserkrankung, die sich durch infektiöse Tröpfchen verbreitet, also schon beim Sprechen, Niesen oder Husten übertragen werden kann.

(nic)