Gesundheitsamt Düsseldorf : Corona-Testergebnisse kommen per SMS

Corona-Testergebnisse kommen per SMS

Düsseldorf Wer in Düsseldorf auf das Coronavirus getestet worden ist, bekommt das Ergebnis künftig per SMS mitgeteilt - vorausgesetzt es liegt keine Infektion vor. Zudem bekommt das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt direkte Unterstützung vom Robert-Koch-Institut.

Personen, deren Testergebnis auf das Coronavirus negativ ausfällt, erhalten ihr Testergebnis nun per SMS-Nachricht und nicht mehr telefonisch. das teilte die Stadt a Donnerstag mit.

„Das Ergebnis kann dadurch rund 48 Stunden nach dem Rachenabstrich mitgeteilt werden. In der SMS wird kurz auf das negative Testergebnis hingewiesen und ein Link angegeben“, sagte ein Sprecher der Stadt. Dieser führe zu weiteren Informationen und Handlungsempfehlungen.

Bei einem positiven Testergebnis werde das Gesundheitsamt auch weiterhin telefonisch Kontakt aufnehmen. „Dies bleibt unumgänglich, da in diesem Fall immer auch eine Ordnungsverfügung gegenüber den Infizierten ausgesprochen werden muss“, so der Sprecher. Im Bedarfsfall werde auf Wunsch eine schriftliche Bescheinigung für den Arbeitgeber zugesandt.

Die Testkapazität in Düsseldorf wurde auf täglich bis zu 800 Corona-Tests erhöht. „Testen lassen können sich nicht nur diejenigen, die in der sogenannten kritischen Infrastruktur tätig sind, sondern alle Menschen, die in Düsseldorfer wohnen oder arbeiten und Krankheitssymptome wie zum Beispiel trockenen Husten, Halsschmerzen, Atemnot oder Fieber aufweisen“, sagte der Sprecher. Mittlerweile müsse nur eines der genannten Krankheitssymptome vorliegen, um einen Testtermin von der Corona-Hotline zu bekommen.