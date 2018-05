Standpunkt : Gesundheits- statt Medizintourismus für Düsseldorf

Gastbeitrag von Gesundheitsdezernent Andreas Meyer-Falcke Foto: Orthen

Düsseldorf Wer hat bestimmt, dass wir "Entschuldigung" sagen, wenn wir niesen? Sich "Gesundheit" zu wünschen, ist eine wunderbare Geste. Viele "Gesundheitsmacher" helfen uns, an Körper, Geist und Seele gesund zu bleiben oder es zu werden. Jede einzelne dieser Teildisziplinen von Gesundheit ist wichtig, aber erst in der Summe, dem gesamten Spektrum von Gesundheitswirtschaft, können sie uns wirklich gesund machen. Deshalb sprechen wir in Düsseldorf anders als in anderen Städten lieber von Health-Tourism, von Gesundheits- und nicht von Medizin-Tourismus.

Der Medicus und die Medica, die Ärzte also, die Pate standen bei allem, was mit Medizin zu tun hat, sind unverzichtbare Bestandteile von Gesundheit. Wie die Klinik oder die Praxis, in der sie arbeiten. Aber es gibt noch 90.000 Hauptberufliche mehr in Düsseldorf, die sich unserer Gesundheit verpflichtet fühlen. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von "Health in all Policies", von Gesundheit in allen Politikfeldern.

Sie spricht eben nicht von "Medicine..." und meint das genau so. Als Healthy City stimmen wir dem uneingeschränkt zu. Das Wichtigste aber ist, dass Sie sich bewusst machen: "Gesundheit" meint vor allem Sie selbst. Hierfür können und sollten Sie vieles tun, "Entschuldigung" gehört nicht dazu.

(RP)