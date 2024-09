„Pinktober“ – Aktion gegen Brustkrebs in Düsseldorf „Tasten Sie mal wieder Ihre Brötchen ab!“

Das Marien-Hospital beteiligt sich auch an einer weiteren Aktion zum Pinktober: einer Vortragsreihe mit Expertinnen und Experten im Brustkrebs-Beratungs-Zentrum „zebra“ an der Prinz-Albrecht-Straße 63. Mittwochs, immer zwischen 16.30 bis 18 Uhr, sprechen zwei Expertinnen und Experten aus Düsseldorf über wichtige Themen, am 9. Oktober zum Beispiel über „Neue Entwicklungen in der Strahlentherapie“ und „Künstliche Intelligenz in der Mammografie“, am 16. Oktober über „Auf der Suche nach Sinn: Wie will ich leben?“ und „Aktuelle antihormonelle Therapie und die neuesten Studienergebnisse“ und am 23. Oktober über „Defekt-Rekonstruktion nach Brustkrebs-Operationen – wann und wie?“ und „Nachsorge: Gesund in die Zukunft“. Für die Teilnahme muss man sich anmelden bei zebra (Tel. 0211 92 93935, E-Mail an info@zebra-brustkrebs.de).