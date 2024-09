Aktion in Düsseldorf Zahnärzte protestieren gegen zu viel Bürokratie

Unter dem Motto „Zähne zeigen gegen Bürokratie“ gehen die Ärztinnen und Ärzte am 25. September an 16 Orten in Nordrhein auf die Straße, in Düsseldorf wird es einen zentralen Info-Stand an der Schadowstraße (vor Peek & Cloppenburg) von 10 bis 16 Uhr geben. Gefordert wird unter anderem die Abschaffung bürokratischer Auflagen, wo sie wissenschaftlich unbegründet seien.