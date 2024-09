Nachfolge in Düsseldorf Wer jetzt die Notaufnahme an der Schön-Klinik leitet

Die Zentrale Notaufnahme (ZNA) an der Schön-Klinik in Heerdt hat einen neuen Leiter: den 48-jährigen Marc Niemtschke, der seit gut drei Jahrzehnten in der Notfallmedizin tätig ist und zuletzt Chefarzt der Klinik für Akut- und Notfallmedizin am Agaplesion Klinikum Hagen war. „Unser oberstes Ziel ist es, unsere ZNA zukunftsfähig als elementaren Klinikbaustein aufzustellen. Mit Herrn Dr. Niemtschke haben wir einen hoch qualifizierten Kollegen für unser Haus gewinnen können, der medizinisches Know-how mit exzellentem Projektmanagement verbindet“, sagt Klinikgeschäftsführer Christian Adolphs. Niemtschke habe in der Vergangenheit bereits drei Notaufnahmen erfolgreich restrukturiert und so die Notfallversorgung verbessert. Das erhofft man sich nun auch für die ZNA an der Schön-Klinik.