Personalie an Düsseldorfer Frauenklinik Abschied von Professor Lampe in Kaiserswerth

Es ist eine Personalie, die Frauen weit über Düsseldorf hinaus bewegen und interessieren wird: Zum Jahresende geht Professor Björn Lampe, langjähriger Leiter der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Florence-Nightingale-Krankenhaus, in Ruhestand. „Nach 18 Jahren herausragenden Wirkens“, wie die Klinik nun mitteilt. Viele Frauen aus Düsseldorf und der Region haben bei ihm ihr Kind auf die Welt gebracht, an keiner anderen Klinik in Düsseldorf werden inzwischen mehr Babys geboren. Und viele Frauen bekamen bei Lampe und seinem Team Hilfe bei sehr komplizierten, oft auch scheinbar hoffnungslosen gynäkologischen Erkrankungen wie Eierstockkrebs, Endometriose oder bei Beckenboden- und Inkontinenzproblemen.