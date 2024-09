„Weckruf für die Arbeitgeber“ Krankschreibungen erreichen in Düsseldorf ein Rekordniveau

Düsseldorf · Die meisten Ausfälle gab es in der Pflege, der Kinderbetreuung sowie in der öffentlichen Verwaltung. Bei den Gründen spielen psychische Erkrankungen eine immer größere Rolle. Was Arbeitgeber tun können.

17.09.2024 , 16:20 Uhr

Wer krankt ist, bleibt der Arbeit besser fern. Wichtig ist dann, die Krankschreibung form- und fristgerecht einzureichen. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Von Jörg Janssen