Wichtige Hilfe in Düsseldorf Neue Lehrgänge für Schlaganfall-Helfer stehen an

Schlaganfälle sind der häufigste Grund für Behinderungen im Erwachsenenalter. 2000 Düsseldorfer erleiden jährlich einen Schlaganfall, in Deutschland insgesamt sind es 270.000 Betroffene – und für sie und ihre Familien ist dieser Schlag ein harter Einschnitt, der mit viel Hilfsbedürftigkeit verbunden ist. Um sie dabei zu unterstützen, mit dieser schweren Situation besser zurechtzukommen, bietet das LVR-Klinikum Düsseldorf in Zusammenarbeit mit der Deutschen Schlaganfall-Hilfe Lehrgänge zum Schlaganfall-Helfer an. Der nächste zweitägige Kurs findet am 30. und 31. Oktober statt. Geleitet wird er von Rüdiger Seitz. Der Professor ist ehemaliger Leiter der Abteilung Neurologie am LVR-Klinikum.