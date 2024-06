Land entzieht Kliniken Versorgungsaufträge Die Gewinner und Verlierer der Klinikreform in Düsseldorf

Mit Spannung, aber auch Sorge wurden die Schreiben aus dem NRW-Gesundheitsministerium an den Düsseldorfer Kliniken erwartet. In ihnen hat das NRW-Gesundheitsministerium den Häusern mitgeteilt, welche Behandlungen und vor allem planbaren Eingriffe sie im Zuge der NRW-Krankenhausreform in einigen Bereichen nicht mehr durchführen sollen.