Gesundheit in Düsseldorf : „Viele Kinderarztpraxen sind am Limit“

„Viele Kinderarztpraxen sind am Limit“

Gesundheit in Düsseldorf

Düsseldorf Der Ansturm auf die neuen Corona-Impfstoffe ist bislang ausgeblieben, sagt die Obfrau der Düsseldorfer Kinder- und Jugendärzte. Dennoch seien viele Kinderarztpraxen an ihrer Belastungsgrenze. Warum das so ist.

Wer in den Düsseldorfer Kinderarztpraxen anruft, muss es zurzeit oft mehr als einmal tun, um durchzukommen: Der Ansturm auf die Praxen der Kinder- und Jugendmediziner ist enorm. Doch das liegt nicht an der großen Nachfrage nach Terminen für Impfungen mit den neuen Corona-Impfstoffen oder auch die Grippeschutzimpfungen.

Hintergrund: Seit Kurzem sind die an die Omikron-Varianten abgestimmte Impfstoffe verfügbar, die die Ständige Impfkommission für Menschen ab zwölf Jahren für die Boosterimpfung empfiehlt. Tatsächlich habe die Nachfrage danach bislang noch nicht angezogen, sagt die Obfrau der Düsseldorfer Kinder- und Jugendärzte, Monica Naujoks. Dennoch sei man in vielen Praxen zurzeit „am Limit“, was die niedergelassene Ärztin mit Sorge betrachtet.