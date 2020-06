Am Düsseldorfer Hauptbahnhof : Gestohlener pinker Rollstuhl ist wieder aufgetaucht

Düsseldorf/Köln Am Samstagnachmittag ist einer 25-jährigen Frau in einem RE6 ihr pinker Rollstuhl gestohlen worden. Im Internet suchte die Mutter der Frau nach Hinweisen. Mittlerweile ist der Rolli zum Glück wieder aufgetaucht.

Die 25-jährige Kölnerin fuhr nach eigenen Angaben am Samstag gegen 14 Uhr von Köln in Richtung Essen. Ihren Rollstuhl stellte sie im Fahrradabteil ab und setzte sich auf einen richtigen Sitz, um in Fahrtrichtung fahren zu können. Nach dem Halt in Düsseldorf bemerkte sie, dass der Rollstuhl fehlte.