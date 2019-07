Kunstprojekt in Düsseldorf : Markus Ambach hat weitere Ideen fürs Bahnhofsviertel

Projektmacher Markus Ambach und Unterstützer wollen im Quartier weiterarbeiten.

Ambach will Stadtentwicklung durch Kultur voranbringen, sein Projekt „Von fremden Ländern in eigenen Städten“ hat gezeigt, wie das gehen kann. Bilder, Projektionen, Rundgänge haben verschönert und die eigene Lebenswelt im Viertel den Menschen begreifbarer gemacht. Mit einem Rundgang, Vorträgen und Diskussionen wurde jetzt der Epilog vollzogen. Der aber soll in die Zukunft führen, „um das Quartier lebendig und die Vielfalt zu erhalten“, wie Schauspielhaus-Intendant Wilfried Schulz sagte. Zur Vielfalt gehören alle Menschen im Quartier, das wurde mehrfach deutlich betont. Denn Spannungsfelder sind programmiert. Hinter dem Hauptbahnhof entsteht das Grand Central mit mehr als 1000 Wohnungen, gleich in der Nähe ist der Worringer Platz. Neben dem Hauptbahnhof wachsen drei Hotels in die Höhe, nur einen Steinwurf entfernt ist der Mintropplatz. Diakonie-Chef Torsten Nolting, Moderator der Diskussion unter anderem mit OB Thomas Geisel und Kulturdezernent Hans-Georg Lohe, erklärte sich bereit, die Patenschaft über den Platz zu übernehmen. Es dürfe nicht sein, dass es ein paar Meter entfernt von den Hotels eine Grenze wegen der Trinker und Obdachlosen gebe, sagte Dirk Sauerborn von der Lobby für Demokratie. „Sie können auch nicht irgendwohin gehen, denn dies ist ihr Platz.“