Deutsch-französische Freundschaft Zwei gute Freunde in der Krise

Dass insbesondere die Rüstungspolitik schon seit Jahrzehnten immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Ländern führt, bestätigte auch Guido Thiemeyer. Er ist Professor für Neuere Geschichte an der Heine-Universität und forscht unter anderem über die Geschichte der europäischen Integration. Trotz zwischenzeitlicher Krisen hält er die deutsch-französische Beziehung mit ihren Höhen und Tiefen allerdings für „ganz normal“. „Man darf nicht zu viel hineinprojizieren. Dass in einer so engen Beziehung, die es übrigens in dieser Form auf der Welt kein zweites Mal gibt, auch mal Spannungen auftreten, ist nichts Besonderes“, so der Experte.