Interview : „Schützen erfahren viel Anerkennung“

Die IGDS-Vorsitzende Britta Damm sieht die Schützen in Düsseldorf auf einem guten Weg. Foto: Endermann, Andreas (end)

Die Vorsitzende der IGDS blickt zu Beginn der Schützenfestsaison auf Fortschritte und Probleme im Brauchtum. Das Image der Schützen habe sich in den vergangenen Jahren sehr verbessert, sagt sie. Sogar Facebook wurde inzwischen als Medium entdeckt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Britta Damm ist seit 2015 die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Düsseldorfer Schützenvereine (IGDS) und damit Chefin von rund 15.000 Schützen in der Landeshauptstadt. Vor Beginn der Schützenfestsaison sprach die Rheinische Post mit der 55-Jährigen über den Status quo des Brauchtums, Facebook-Präsenz und Einflussmöglichkeiten der IGDS.

Frau Damm, Sie gehen jetzt in Ihr fünftes Jahr als Vorsitzende der IGDS. Wie fällt Ihr Fazit bisher aus, was konnten sie seit ihrem Amtsantritt bewegen?

Info Aktive Reiterin und Turnierrichterin Zur Person Britta Damm ist 55 Jahre alt und seit 2015 Vorsitzende der IGDS (Interessengemeinschaft Düsseldorfer Schützenvereine). Sie ist Mitglied im St. Sebastianus Schützenverein Niederkassel, wo sie auch lange Jahre die Vorsitzende war, seit zwei Jahren ist Britta Damm Ehrenchefin. Damm ist ebenso passionierte wie aktive Reiterin und zudem Turnierrichterin. Sie arbeitet als Sachbearbeiterin in der Sportabteilung der Staatskanzlei.



IGDS Der IGDS sind 48 Vereine angeschlossen. Der Zusammenschluss aller Schützenvereine in Düsseldorf und Umgebung existiert seit 1927. Am 21. Juli findet wieder der „Tag der IGDS“ auf der Großen Kirmes statt.

Britta Damm Nicht die IGDS bewegt das Sommerbrauchtum, es sind die Menschen vor Ort: Die Schützen, die Chefs, die Vorstände aber natürlich auch die Mitmenschen im jeweiligen Stadtteil. Viele Vereine haben in der letzten Zeit ihr Programm überdacht und letztlich auch überarbeitet. Der Trend geht immer mehr dahin, ein offenes Programm für alle zu gestalten. Das heißt, es werden Party- und Rockabende organisiert, die Jugend stellt einen eigenen Abend zusammen. Seniorenkaffee und Kindernachmittag (also für diejenigen, die nicht im Schützenverein sind) werden immer beliebter. Auch das Bürgerschießen findet in vielen Stadtteilen immer größeren Anklang. Und tatsächlich habe ich das Gefühl, dass der Aspekt der ,schützenden Schützen’ immer mehr Wahrnehmung und Aufmerksamkeit findet.

Gibt es auch Dinge, bei denen Sie hinnehmen mussten, dass Veränderungen schwierig sind?

Britta Damm Naja, ich finde es nach wie vor schade, wenn es den Vereinen zum Teil schwer fällt, ihre Plätze zu bestücken. Aber hier kann ich nicht grundsätzlich sagen: Das sind die Aussteller, oder da sind die Veranstalter schuld. Hier kommen dann einige Komponenten zusammen. Leider gibt ein halbvoller Platz ein schlechtes Bild für das Schützenfest insgesamt ab, was ja nicht der Realität entsprechen muss. Ich weiß von ganz vielen Platzmeistern (so heißen die Vorstandsmitglieder, die sich um die Bestückung der Plätze kümmern), dass sie das ganze Jahr über sehr aktiv unterwegs sind.

Bei Ihrem Amtsantritt haben Sie sich vorgenommen, mitzuhelfen, das Image der Schützen zu verbessern. Hat das funktioniert?

Britta Damm Hat es nicht funktioniert? Ich bin der Meinung, dass die Wahrnehmung der Vereine durchaus größer geworden ist. Wir gehen sehr, sehr aktiv in die Öffentlichkeit, sei es nun über die Presse allgemein oder – klar – auch über Facebook. Und wenn man dann verfolgt, was die Vereine ihren Stadtteilen alles bieten, dann ist man sehr schnell bei Wohlwollen und Anerkennung. Und das erfahre ich sehr, sehr häufig.

Warum ist das Schützenwesen in dieser Stadt überhaupt nach wie vor wichtig?

Britta Damm Also das beste Beispiel ist doch die große Kirmes am Rhein, die genauso wie alle anderen Kirmessen ein „Schützenfest“ ist. Schützenwesen belebt die Stadtteile, es bringt Menschen zusammen, fängt Jugendliche auf und kümmert sich schlichtweg um den Nächsten. Kann da eine Stadt drauf verzichten? Ich meine, dann wäre sie ziemlich doof.

Den Ball der Könige wollten sie etwas auffrischen, er hat vor zwei Wochen wieder stattgefunden. Ist der Rahmen jetzt moderner, zeitgemäßer?

Britta Damm Auf jeden Fall. Der Ball soll für die Regimentskönige ein Höhepunkt in ihrem Schützenleben sein. Und allein das Zusammentreffen der Regimentsmajestäten in tollen Roben, bejubelt von ihren Begleitern, ist schon eine große Schau. Und der Ball läutet die Schützenfestsaison ein. Darauf freut sich natürlich jeder Schütze und erst recht jeder König und jede Königin. Wir haben an einigen Stellschrauben etwas gedreht. Neue Musik, neue, sehr schöne Gaben an die Königspaare, das Vorstellen der Könige in einem Block – damit einfach mehr Zeit zum gemeinsamen Feiern bleibt.

Wer die IGDS auf Facebook anklickt, bekommt jetzt Infos aller Schützenverein gebündelt geboten. Das ist ja wirklich mal ein Fortschritt...

Britta Damm Auf jeden Fall, die gebündelten Informationen sind ganz wichtig für andere Vereine, auch für die Schausteller und Musiker. Und man weiß jetzt stets, was am Wochenende wirklich ansteht.

Mit Vennhausen beginnen jetzt die Schützenfeste in den Stadtteilen. Die Vereine haben es zum Teil schwer, Nachwuchs zu gewinnen oder, wie sie ja bereits ausgeführt haben, eine vernünftige Kirmes auf die Beine zu stellen. Gibt es da einen Austausch mit der IGDS, können Sie unterstützend einwirken?

Britta Damm Es ist leider überall schwerer, Nachwuchs zu bekommen. Nachwuchs zum einen, was die Jugend angeht, aber zum anderen auch, was ehrenamtliche Vorstandsarbeit angeht. Dies trifft ja nun wirklich für alle Bereiche zu. Bei dem großen Angebot heute, besteht kaum die Notwendigkeit, sich irgendwo fest zu binden. Nehmen wir mal andere Bereiche: Kirche, karitative Vereinigungen, selbst der Sport hat es schwerer als früher. Auf der anderen Seite sehe ich auf jedem Schützenfest so viele Pagen und Jungschützen (bis 23 Jahre), die mit wirklicher Herzenslust dabei sind, so dass ich nicht wirklich Angst um die Zukunft habe.

Wie steht es um die nachrückenden Generationen innerhalb der IGDS?