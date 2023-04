Inklusion in Düsseldorf Mobil im Quartier mit der Rikscha

Im Vorjahr feierte ein ungewöhnliches Projekt 20-jähriges Bestehen: „Die In der Gemeinde leben“ (IGL) ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die verschiedene Betreuungs- und Wohnformen für Menschen mit einer Behinderung anbietet. Die Diakonie und die von Bodelschwinghschen Stiftungen habe die Idee ins Leben gerufen, zurzeit werden fast 200 Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen an mehreren Standorten in Düsseldorf unterstützt. Um das Zusammenleben zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen zu verbessern, hat die IGL das inklusive Quartiersprojekt „Wir machen mit“ angestoßen, in diesem Zusammenhang den Ansatz „Radeln ohne Alter“, der ursprünglich aus Kopenhagen stammt, auf den Bereich Inklusion übertragen und damit in Düsseldorf eingeführt. Ein Ergebnis davon ist die „Quartiersrikscha“.