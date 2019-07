Schüler organisieren Umwelt-Aktion : Scholl-Schüler sind beste Stadtradler

Düsseldorf Schüler organisieren für Schüler einen Umwelt-Projekttag am Geschwister-Scholl-Gymnasium.

„Ich habe etwas über Müllinseln im Pazifischen Ozean erfahren“, sagt Fünftklässler Noah. Florian beschäftigte sich mit seiner Gruppe mit dem Luxus-Konsum und seinen Auswirkungen. „Wir sind stolz, dass die Initiative für den Projekttag von den Schülern kam“, sagt der stellvertretende Schulleiter Alexander Brech. Das Geschwister-Scholl-Gymnasium beschäftigt sich als Schule der Nachhaltigkeit so konkret mit der Umsetzung der Fridays-for-Future-Debatte. Nach drei Wochen Teilnahme beim Stadtradeln ehrte die Schule am Projekttag auch schulintern die besten Teams. Mit riesiger Beteiligung von Schülern, Lehrern und Eltern hat das Gymnasium mehr als 70.000 Kilometer geradelt und belegt in der Gesamtwertung von Düsseldorf Platz zwei und bei den Schulen den ersten Platz.