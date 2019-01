Tempo-Kontrollen in Düsseldorf : Schon wieder ein neuer Super-Blitzer im Test

An der Schmiedestraße fuhren die „geblitzten“ Autofahrer im Oktober durchschnittlich weniger als 20 km/h zu schnell. Foto: Geilhausen

Düsseldorf Noch in diesem Monat geht in Düsseldorf ein mobiles Überwachungsgerät in den Test, das in beide Fahrtrichtungen gleichzeitig blitzen kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Innerhalb von zwei Wochen hat der „Enforcement Trailer“ in der Tempo-30-Zone an der Oberbilker Schmiedestraße im Oktober knapp 2500 Autofahrer geblitzt. Der mobile Blitzer, dessen Name so viel wie „Vollstreckungsanhänger“ bedeutet und dessen futuristisch anmutende Gestaltung Autofahrer irritiert, noch bevor der rote Blitz erscheint, sollte ursprünglich drei Monate lang an verschiedenen Stellen der Stadt getestet werden.

Die Testphase ist nun verlängert worden, teilte die Stadt auf Anfrage mit. Und: Zum Vergleich soll ab Januar ein weiterer Blitzer-Anhänger getestet werden, der nicht nur mehrere Fahrstreifen gleichzeitig mehrere Tage lang wartungsfrei überwachen kann. Der neue soll zudem beide Fahrtrichtungen gleichzeitig ab­scannen und Geschwindigkeitsübertretungen dokumentieren können.

Die Standorte werden dabei nach gesetzlichen und technischen Voraussetzungen gewählt, erklärte Stadtsprecher Volker Paulat. Verglichen werden soll im Test beider Geräte ihre Einsatzmöglichkeit im Stadtgebiet. Da sind natürlich besonders erwünscht Standorte an Straßen mit hohem Durchgangsverkehr und Gebiete rund um Schulen, Kitas und Altenheime. Auch der Platzbedarf spielt eine Rolle: Gerade in den innerstädtischen Gebieten muss ein Stellplatz für den Hänger freigehalten werden. Getestet wird zudem die Bedienfreundlichkeit.

Der große Vorteil der mobilen Blitzer dieses Typs liegt darin, dass die Anhänger einmal aufgestellt mehrere Tage (und Nächte) arbeiten, ohne dass Personal dafür nötig ist. Der „Enforcement Trailer“ muss lediglich gedreht werden, wenn er in die Gegenrichtung blitzen soll. Das wird bei dem neuen Testgerät auch nicht mehr nötig sein.

Die Fallzahlen von der Schmiedestraße, dem zweiten Standort an der Roßstraße und anderen Messstellen spielen in den Überlegungen keine Rolle. Die Zahlen dürften an den verschiedenen Standorten auch sehr unterschiedlich ausfallen, sagt Paulat. Ohnehin gehe es nicht um möglichst hohe Blitzquoten: „Für die Stadt steht die generalpräventive Wirkung auf die Verkehrssicherheit im Vordergrund.“ Um die Einnahmen aus Bußgeldern gehe es jedenfalls nicht.