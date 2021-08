Geschichte in Düsseldorf : Erste Stele für Flinger Pfad steht

Düsseldorf Vor den Stadtwerken steht das Exemplar der Initiative Flinger Pfad. 30 sollen es irgendwann mal werden. Die Initiative hat knapp sieben Jahre zur Industriegeschichte des Stadtteils recherchiert.

Bis alle 30 Stelen stehen, wird es noch eine ganze Weile dauern. Acht, vielleicht neun Jahre, aber das mindert nicht die Freude über die erste, die jetzt vor der Tür der Stadtwerke enthüllt worden ist. Knapp zwei Meter hoch ist sie, schlank und ohne Schnörkeleien, dafür mit ganz vielen Infos zur Geschichte des Stadtteils, des Standorts und des Unterstützers – die Stadtwerke. Die erste Idee zum Flinger Pfad kam Anne Menges 2013 , als sie die Route der Industriekultur im Ruhrgebiet entdeckte, kurze Zeit später fingen die Gerresheimer an, sich mit der Geschichte ihres Stadtteils zu beschäftigen, mit dem Ringofen und der Glashütte. „Plötzlich fielen mir ganz viele Sachen in unserem Stadtteil auf“, sagt Menges, die bald eine ganze Initiative um sich hatte, die den Flinger Pfad ausgearbeitet hat.

Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Bremen wissen müssen

Wahllokale, Kandidaten, Parteien : Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Bremen wissen müssen

In diesen Wahlkreisen in NRW wird gewählt

Bundestagswahl 2021 : In diesen Wahlkreisen in NRW wird gewählt

Anfang September soll bereits die zweite Stele dazukommen, „beim Konsumverein an der Ronsdorfer Straße“, sagt Menges, die schon einige Paten finden konnte für die Finanzierung der ersten Stelen. Die Stadtwerke zum Beispiel, „es ist schön, dass wir Teil der Geschichte sind“, sagt Vorstandsvorsitzender Julien Mounier. Auch mit den Düsseldorfer Jonges ist die Initiative im Gespräch, gemeinsam will man eine Erinnerungstafel am Uhrenturm errichten. Und auch die Bezirksvertretung 2 will zwei Stelen finanzieren. Knapp 2500 Euro kostet eine, „wir können noch Helfer gebrauchen“, sagt Michels. Aufgestellt werden die Stelen von den Gartenbauern der Jugendberufshilfe – für die gute Arbeit gibt es von der Initiative ein extra großes Lob.