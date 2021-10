Personalsuche bei Stadttochter : Geschäftsführer verlässt Wohnungsbaugesellschaft

Düsseldorf Heinrich Labbert war vor drei Jahren vom damaligen Oberbürgermeister Thomas Geisel zur SWD geholt worden, um den Wohnungsbau voranzubringen. Jetzt will sich der Ingenieur um anderen Aufgaben kümmern.

Labbert war zudem Geschäftsführer bei einer weiteren Stadttochter geblieben, der Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH (IPM). Sie bringt Schul- und andere Hochbauten voran. Labbert wird sich dort künftig um einige Sonderprojekte kümmern, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion sagt. Fünf Jahre habe er noch bei der Stadt vor sich, sagt der bald 62-Jährige. „Auf meinen Wunsch hin, aber auch auf Wunsch der Stadtspitze, möchte ich mich in dieser Zeit auf meine Aufgabe bei der IPM konzentrieren.“ Er könne sich dort effektiver für die Stadt einbringen. „In Düsseldorf fehlen 30.000 Wohnungen. Da ist es nicht so entscheidend, ob ich 1000 oder 900 Wohnungen mit der SWD baue, die nun eine junge, dynamische Kraft in die Zukunft führen soll.“