Coronakrise in Düsseldorf : Geschäfte und Dienstleister würden gerne gleichzeitig wieder öffnen

Düsseldorf Cafés und Restaurants, Optiker und Friseure sollten möglichst zeitgleich wieder öffnen, sagten Inhaber bei einer Videokonferenz der Handwerkskammer. Sie sind bereit, Auflagen zu erfüllen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren.

Die Friseurmeisterin Sandra Velez Morillo, die einen eigenen Salon in Langenfeld betreibt, unterstreicht das: „Ich finde, dass wir zum gegebenen Zeitpunkt alle zusammen öffnen müssen. Denn wir profitieren voneinander – die Leute kommen zu uns Friseuren, gehen einkaufen, bekommen dann vielleicht Hunger.“ Wirklichen Betrieb werde es nur so geben, sagte sie in einer von der Handwerkskammer Düsseldorf organisierten Videokonferenz, an der auch verschiedene andere Betroffene sowie Politiker teilnahmen.