Einzelhandel in Düsseldorf : Geschäfte an der Benderstraße feiern am Nikolaustag

Geschäfte an der Benderstraße feiern am Nikolaustag

In und vor den Läden gibt es zahlreiche Aktionen. Es wird Glühwein ausgeschenkt, Kinder können sich auf Tüten mit Süßigkeiten freuen.

Es muss nicht unbedingt ein verkaufsoffener Sonntag sein und auch Late-Night-Shopping erreicht nicht unbedingt immer die Stammkunden. Auf der Benderstraße in Gerresheim gehen die Händler einen neuen Weg: Mit verschiedenen Aktionen, Rabatten und Präsenten laden mehr als 20 Händler zu einem Weihnachtsbummel am Nikolaustag, 6. Dezember, ein.

An vier Läden gibt es auch Außenaktivitäten: Giovanna Kraheck bietet an der Hausnummer 15 Waffeln an, Brillen Müller schenkt an der 71a Glühwein aus, und damit am anderen Ende der Benderstraße niemand zu kurz kommt, wird auch bei Wippermann Hörsysteme (Benderstraße 86) Glühwein verteilt. Wer die antialkoholische Variante bevorzugt: Bei Candybär (Benderstraße 19) gibt’s heißen Tee. Für Kinder bietet sich vor allem ein Besuch der Mayerschen an (Benderstraße 5), wo Nikolaustüten mit Nüssen und Süßigkeiten warten.