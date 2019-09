Gesamtschule in Monheim : Schüler wegen Todesdrohung gegen Lehrer vor Gericht

Gesamtschule in Monheim

Düsseldorf Ein 18-jähriger Schüler aus Monheim soll seine Lehrer mit dem Tod bedroht haben. Seit Dienstag steht er deshalb vor Gericht – und bestreitet die Vorwürfe.

Ein 18-jähriger Schüler muss sich in Düsseldorf wegen einer Todesdrohung gegen Lehrer vor Gericht verantworten. „Ey, Alter, ich steche alle Lehrer ab“, soll der junge Erwachsene laut vernehmlich im Unterricht an der Monheimer Peter-Ustinov-Gesamtschule gesagt haben. Zuvor war in der Klasse ein Film über den Nationalsozialismus gezeigt worden. Beim Verlassen des Klassenraums hatte der Schüler laut Anklage auch noch „Heil Hitler“ gerufen.