Schule in Düsseldorf : Gesamtschüler nehmen eigene Songs auf

Eller Teilnehmer des Projektkurses der Dieter-Forte-Gesamtschule in Eller gehen in professionelles Tonstudio.

Fast ein ganzes Schuljahr lang haben Schüler der städtischen Dieter-Forte-Gesamtschule in Eller sich im Rahmen eines Projektkurses der Jahrgangsstufe 13 mit dem Themenfeld „Heimat und Identität“ auseinandergesetzt. Unter Anleitung ihres Kursleiters Wolfgang A. Noethen schrieben die 14 Teilnehmenden des Kurses in zahlreichen Blockseminaren Hunderte von Texten und komponierten zu einer Auswahl der Texte anschließend eigene Songs. An zwei Studio-Tagen wurden diese Songs jetzt in einem professionellen Tonstudio in Köln mit Produzent Markus „Be“ Brachtendorf am Fuße der Kölnarena aufgenommen.