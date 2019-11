Gesammelt: Leserbriefe zur Umweltspur in Düsseldorf

Stressig

Meiner Meinung nach sind die Umweltspuren wirklich eine Katastrophe für Pendler. Tausende Autos verschwinden nicht einfach nur, weil man ihnen eine Spur wegnimmt. Mir erschließt sich nicht, wie der Umwelt dadurch geholfen sein soll, dass die Autos nun zwar nur noch auf einer Spur durch die Stadt fahren, sich dafür aber vor den Toren der Stadt Kilometer lang stauen oder lange Umwege fahren, um die Staus zu umgehen. Abgase werden dadurch sicherlich nicht verringert, ganz im Gegenteil. Für meinen Heimweg in die Stadt habe ich bisher etwa 15 Minuten gebraucht, nun stehe ich zusätzlich noch mindestens 20 Minuten bei der Einfahrt in die Stadt im Stau und puste dabei Abgase in die Luft. Die Lösung des Problems ist nur über Alternativen zum Auto machbar. Die Rheinbahn ist jedoch in Düsseldorf so teuer, dass sich selbst kurze Strecken in die Stadt mit dem Auto mehr lohnen. Zum Beispiel kostet eine einfache Fahrt in Düsseldorf 2,90 Euro. Für einen kurzen Aufenthalt in der Stadt ist man also fast sechs Euro los – dafür wiederum könnte man drei Stunden mit dem Auto parken. Natürlich sind Initiativen zum Umweltschutz wichtig, ich denke, das steht für alle Beteiligten völlig außer Frage. So wie die Situation im Moment ist, mit weiterem Ausbau der Umweltspuren ohne Schaffung von Alternativen, wird aber leider nur zusätzlicher Stress und Frustration bei den Pendlern geschaffen und keine Verbesserung für die Umwelt.

INGA REHME