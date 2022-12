Kirche in Düsseldorf Gert Ulrich Brinkmann ist nun Pfarrer der Citykirche

Gert Ulrich Brinkmann hat am Sonntag im Bachsaal der Johanneskirche seinen ersten Gottesdienst als neuer Düsseldorfer Citykirchenpfarrer gehalten. In kleinerer Runde – die offizielle Einführung wird wegen der Renovierung der Kirche erst am 4. Juni sein – hieß ihn Pfarrer Martin Fricke in der Landeshauptstadt willkommen. 27 Jahre lang war Brinkmann Pfarrer in Ratingen. Davor hatte er nach dem Theologie-Studium in Wuppertal und Heidelberg sein Vikariat und den Hilfsdienst in der Schlosskirche in Eller absolviert.