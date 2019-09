Schule in Düsseldorf : Nach Schulschluss produzieren Gymnasiasten Apfelsaft

Gerresheim 350 Liter Apfelsaft ist das Ergebnis einer Aktion der Nachhaltigkeits-AG des Marie-Curie-Gymnasiums. Weitere Projekte sind in der Planung.

Zwölf Schüler verbrachten frewillig in dieser Woche mehrere Nachmittage damit, rund 350 Liter Apfelsaft selbst herzustellen. In Kooperation mit dem Hexhof in Hubbelrath ernteten sie die Äpfel und durchliefen jeden einzelnen Schritt der Saftherstellung – und das ganz ohne große Maschinen. Christoph Büchler ist als Lehrer für die Nachhaltigkeits-AG verantwortlich und will mit seinem Nachmittagsangebot den Schülern die Chance geben, sich aktiv mit dem Thema Nachhaltigkeit zu befassen. Die genauen Projektideen erarbeitet er dann gemeinsam mit seinen Schülern. Beginnen wollte er eigentlich nur mit zehn Teilnehmern, ließ sich am Ende aber von seinen Schülern und zumindest von zwölf Plätzen überzeugen, da sie ihm regelrecht die Tür einrannten. Die Anschaffungskosten für die Saftpresse und weitere Utensilien von knapp 1500 Euro übernahm er zunächst selbst. Einige Sponsoren haben sich in der Zwischenzeit allerdings bereits gefunden, denn das Thema der AG inspiriert und begeistert nicht nur die teilnehmenden Schüler. Unterstützung fand sich so auch in Form von Nina Jäger, welche als Försterin die Landschaftsstation Hexhof leitet. Sie stellte einen Raum zur Verfügung, in dem die Schüler arbeiten konnten und erlaubte der AG auch, kostenlos die Äpfel des alten Obstbaumbestands zu nutzen. „Ein Großteil würde sonst nur verrotten, da wir keine Kapazitäten haben, um alle Äpfel zu pflücken und zu verwerten“, sagt Jäger.