Kulturbahnhof Eller in Düsseldorf Immer der Natur verbunden

Gezeigt wird tatsächlich ein Querschnitt seiner Arbeiten seit den 70er-Jahren. Das Wort Lebenswerk mag Schülke in dem Zusammenhang nicht, spricht lieber von einer Retrospektive der unterschiedlichen Werkgruppen, die er im Verlauf seiner künstlerischen Tätigkeit in Angriff genommen hat. „Da ist alles dabei, außer Malerei, die kann ich nicht“, sagt Schülke. Chronologisch gesehen beginnt die Werkschau mit zeitkritischen, kleinformatigen Zeichnungen, „die leider keine große Popularität erlangten“, so der Urheber selbstkritisch, was überrascht, denn die politisch-satirischen Arbeiten passen eigentlich gut in die Nach-68er-Zeit. Die um 1980 entstandenen „erfundenen Landschaften“ mit skulpturalen Motiven geben zum einen Rückschluss darauf, wo die Schülkes ihre zweite Heimat sehen – in den finnischen Schären nämlich – lassen aber ebenso erkennen, dass der Bildhauer Schülke sich aus Platzmangel in seinem Atelier in Eller auf den Zeichenblock beschränken musste. Die Fotografien von Holzbooten aus Finnland zeugen von einem ausgestorbenen Handwerk.