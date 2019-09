„Germany’s Next Topmodel“ in Düsseldorf : Linke wollen Finale in städtischen Gebäuden verbieten

Beim Finale im Jahr 2018 protestierten Frauen vor dem ISS Dome gegen das Format. Foto: Brigitte Pavetic

Düsseldorf Die Linke fragt am Dienstag im Düsseldorfer Gleichstellungsausschuss, ob Veranstaltungen wie „Germany’s Next Topmodel“ in städtischen Gebäuden künftig untersagt werden können. Die Politiker halten das Format für frauenfeindlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Janssen

Geht es nach der Fraktion der Linken im Düsseldorfer Gleichstellungsausschuss muss sich Heidi Klum für ihre Sendung „Germany’s Next Top Model“ künftig nach einem neuen Austragungsort umschauen.

Nach Einschätzung der Politiker werden Frauen in dem Wettbewerb als „Ware“ behandelt. Im Ergebnis münde das Format in der „Darstellung eines neuen Sexismus, bei dem sich die Frauen angeblich freiwillig unterwerfen“.

Die Sendung schaffe unter dem Vorwand, Frauen auf das harte Model-Business vorzubereiten, einen Raum, „die Teilnehmerinnen dauerhaft öffentlich zu demütigen“.

Das Format sei, so die Linke, „frauenverachtend“ und sende aus Düsseldorf eine falsche Botschaft ins Land. Die Ratsfraktion will deshalb wissen, ob Veranstaltungen, „die gegen die gendergerechte Darstellung von Rollenbildern verstoßen“, untersagt werden können. Die Anfrage will das Gleichstellungsbüro am Nachmittag im Verlauf der Ausschusssitzung beantworten.