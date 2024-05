Sport-Event in Düsseldorf German Beach Tour startet erstmals in Düsseldorf

In diesem Jahr beginnt die German Beach Tour erstmals in Düsseldorf. Vom 9. bis 12. Mai sowie vom 16. bis 19. Mai, trifft sich die nationale Beachvolleyball-Elite zum Startschuss für die „Road to Timmendorfer Strand“ am Robert-Lehr-Ufer am Rhein. Zwölf Frauen- und zwölf Männer-Teams spielen zum Beginn der dritten GBT-Saison um die ersten Ranglistenpunkte, mit denen der Grundstein für die Qualifikation für das Finalturnier um die Deutsche Meisterschaft Ende August gelegt werden soll.