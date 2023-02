Warten auf Urteil aus Düsseldorf Wem gehört die „Stadt Düsseldorf“?

Ein Schiff wird kommen – darin sind sich vier Gastwirte aus Köln ganz sicher. Doch bis das Ausflugsschiff „MS Stadt Düsseldorf“, das von diesem Quartett einst beim Internetauktionshaus ebay für rund 75.000 Euro von der Weißen Flotte in Kostenpflichtiger Inhalt Düsseldorf ersteigert worden ist, tatsächlich in der Nachbarstadt unter neuem Namen vor Anker liegen wird, können noch viele Monate vergehen. Vom Landgericht Düsseldorf waren die Flottenbetreiber zwar bereits im April 2022 verurteilt worden, das Schiff herauszugeben. Doch dagegen ging die Betreiberfamilie in Berufung beim Oberlandesgericht (OLG). Dort gibt es jetzt für den weiteren Streit um das Schiff zwar ein Aktenzeichen (23 U 71/22), allerdings bislang noch keinen Termin.