Gerichtsprozess in Düsseldorf Putzfrau soll Ring für 250.000 Euro gestohlen haben

Mit einem glatten Freispruch hat das Amtsgericht im sechsten Prozessversuch die Verhandlung gegen eine 32-jährige Putzkraft beendet. Ihr war vorgeworfen worden, im Juni 2020 bei einem Termin zum Probeputzen in den Privaträumen einer Unternehmerin in Unterbilk einen sündhaft teuren Diamanten-Ring eingesteckt, also gestohlen zu haben.