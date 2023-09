Gericht in Düsseldorf Mann bewusstlos und fast blind geprügelt – Angeklagter geht in Berufung

Zufällig, so teilte das Gericht mit, hätten sich der Angeklagte und das Opfer einst kennengelernt und in der Folge oft gemeinsame Trinkabende gefeiert. Dazu kam später noch ein Bekannter des Opfers, mit dem sich die beiden Männer ebenfalls auf Russisch unterhalten konnten. Nach einem Treff in der Wohnung des Angeklagten Mitte Februar 2021 zogen Angeklagter und Opfer spätabends weiter in die Wohnung dieses Bekannten in Reisholz.