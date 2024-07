Dreiste Geschichten erfunden 36-Jährige soll von älteren Männern Tausende Euro erschwindelt haben

Speziell ältere Herren soll eine 36-jährige Frau in Düssldorf mehrfach auf der Straße angesprochen, ihnen schöne Augen gemacht, ein Interesse an den Gesprächspartnern betont – und sie dann hinterher um fast 50.000 Euro betrogen haben. Das Amtsgericht Düsseldorf hatte Ende 2023 bereits entschieden, die Serienschwindlerin zu 20 Monaten Bewährungsstrafe zu verurteilen. Die Staatsanwaltschaft forderte jedoch eine härtere Strafe. Über die Berufung gegen das Bewährungsurteil verhandelt das Landgericht jetzt am 31. Juli.