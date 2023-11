Gerchgroup aus Düsseldorf Insolventer Immobilien-Entwickler – „Ich habe keine Fehler gemacht“

Der Düsseldorfer Immobilien-Entwickler Gerchgroup hat sich auf Prestige-Projekte in Deutschland spezialisiert: Zum Portfolio von Geschäftsführer Mathias Düsterdick gehören neun laufende Projekte, darunter das Büro-Gebäude Kostenpflichtiger Inhalt „The Oval“ am Kennedydamm in Kostenpflichtiger Inhalt Düsseldorf und das „Laurenz-Carré“ nahe des Kölner Doms. Theoretisch haben die Vorhaben einen Gesamtwert von vier Milliarden Euro. Praktisch aber ist die Gerchgroup seit Mitte August insolvent.