Nächste Pleite in Düsseldorf Immobilien-Entwickler Gerchgroup ist insolvent

Düsseldorf · Vier Milliarden Projektvolumen, prestigeträchtige Bürogebäude in ganz Deutschland – und jetzt die Insolvenz: Die Gerchgroup will sich in Eigenverwaltung sanieren. Was eine Mitarbeiterin berichtet.

23.08.2023, 18:17 Uhr

Bürogebäude „The Oval“ zwischen Roßstraße und Kennedydamm: Eines von bundesweit neun aktuellen Projekten der Gerch Group. Foto: Gerchgroup

Die Gerchgroup aus Düsseldorf hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Diese Nachricht, über die zunächst die „Wirtschaftswoche“ berichtet hatte, bestätigt eine Mitarbeiterin auf Nachfrage unserer Redaktion. „Das Amtsgericht Düsseldorf hat am Mittwoch unseren Antrag genehmigt.“