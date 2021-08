Flughafen Düsseldorf : Düsseldorfs Gepäckwagen sind am teuersten

Düsseldorf Die Ausleihe kostet am Düsseldorfer Flughafen mittlerweile 2,50 Euro. In anderen Großstädten werden die Wagen dagegen gratis bereitgestellt. Eine Sprecherin erklärt die Preissteigerung.

Die Gepäckwagen an Düsseldorfs Flughafen sind die teuersten. Das ergibt ein Vergleich unserer Redaktion der Angebote an den größten Flughäfen in Deutschland. In Düsseldorf ist eine Gebühr von 2,50 Euro pro Ausleihe fällig. Da kommt nur noch Köln mit zwei Euro in die Nähe. In Frankfurt, München und Stuttgart wird dagegen nur ein Euro verlangt. Am neuen Flughafen Berlin-Brandenburg, in Hamburg sowie in Hannover ist die Ausleihe sogar gratis möglich. Wie von Einkaufswagen im Supermarkt bekannt, ist dort lediglich Pfand etwa in Form einer Ein-Euro-Münze bereitzuhalten. Auch im Ausland sind etwa an Flughäfen wie Palma oder Amsterdam Ausleihen kostenlos möglich.