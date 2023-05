Kreisch-Alarm ist programmiert Ein Hollywood-Star wird in Düsseldorf auftreten

So richtig bekannt wurde er als smarter Arzt in der Erfolgsserie „Emergency Room“. Er wirkte auch in Dutzenden Hollywood-Blockbustern wie etwa der „Ocean’s“- Reihe mit: George Clooney. Am Mittwoch in der kommenden Woche wird der Künstler, der zuletzt mit Julia Roberts in „Ticket to Paradise“ spielte, in Düsseldorf erwartet.