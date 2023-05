Superstar in Düsseldorf Das müssen die Fans zum Besuch von George Clooney wissen

George Clooney ist nicht nur Schauspieler (und Oscar-Gewinner), Drehbuchautor, Filmproduzent und Regisseur – er ist auch Menschenrechtler und internationaler Botschafter der Postcode Lottery Group. So wird er am kommenden Mittwoch als Star-Gast zur Charity-Gala der Deutschen Postcode Lotterie in Düsseldorfer erwartet. Das diesjährige Motto lautet: „Stand Up For Human Rights“.